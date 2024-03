Padre morre vítima de acidente em frente a capela onde celebraria missa

Um trágico acidente de trânsito na noite de sexta-feira (8) resultou na morte de um padre e deixou outro gravemente ferido em Guaraniaçu, localizado no oeste do Paraná. As vítimas estavam a caminho da igreja Nossa Senhora do Rócio, onde celebrariam uma missa, quando o acidente ocorreu em frente à capela, situada na zona rural da cidade.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que os padres estavam foi atingido por um caminhão que transitava no sentido oposto, no momento em que tentava cruzar a BR-277 para chegar à capela. O impacto aconteceu no quilômetro 512 da rodovia.

A vítima fatal foi identificada como frei Nilso Antônio Cignachi, de 72 anos, que dirigia o veículo. O outro ocupante do carro, Frei Ismael Stangherlin, de 66 anos, encontra-se em estado grave, sendo internado no Hospital Universitário de Cascavel.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente serão investigadas.