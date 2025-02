Pai esfaqueia filho e filho atira no pai em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 20h39 desta terça-feira (18).

A equipe foi acionada via 190 para atendimento de uma ocorrência onde segundo a solicitante pai e filhos estariam discutindo, o filho estaria portando uma arma de fogo na qual teria ouvido quatro disparos. A equipe deslocou até o local, mas nenhum dos envolvidos estavam e que populares informaram que as partes teriam deslocado para o hospital municipal.

No hospital a equipe encontrou veículo de um dos envolvidos estacionado cheio de sangue e ao lado jogada no chão uma faca com sangue utilizada na briga.

A equipe fez contato com os envolvidos, sendo o pai o senhor de 63 anos e filho e o filho de 22 anos, que os dois teriam se envolvido em uma briga, que seu pai teria lhe deferido golpes de faca e pra sua defesa sacou de uma arma de fogo, sendo esta uma garrucha cal .22 e atirado contra seu genitor.

Os dois envolvidos tiveram ferimentos. O filho foi atendido pelo médico local e liberado, o pai foi encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana por apresentar um quadro mais grave.

A equipe policial deu voz de prisão e encaminhou o filho até a delegacia de Jandaia do Sul e posteriormente, após a liberação hospitalar, o pai vai ser encaminhado até a presença da Polícia Judiciaria.