Pai, mãe e filha morrem em acidente entre Maringá e Iguaraçu

Na manhã desta quarta-feira, 3 de julho, um grave acidente na rodovia PR-317, próximo à ponte do Rio Pirapó, entre as cidades de Maringá e Iguaraçu, resultou na morte de três pessoas. A colisão frontal envolveu uma van e uma picape Saveiro com placas de Ângulo-PR.

No interior da picape estavam o pai, a mãe e a filha de apenas 2 anos. O pai era o condutor do veículo, e o bebê estava no colo da mãe. A família seguia na pista sentido Maringá quando a van, ao tentar ultrapassar algumas carretas, colidiu de frente com o veículo das vítimas. Infelizmente, todos os membros da família faleceram no local do acidente.

A colisão ocorreu por volta das 09h50 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Científica e Polícia Rodoviária. O local onde o acidente aconteceu, também conhecido como Rodovia Deputado Silvio Barros, é de pista simples, com obras em andamento para duplicação.