Pai, mãe e filho morrem em acidente na região

Um trágico acidente ocorreu na tarde deste sábado (28) na rodovia PR-466, entre Jardim Alegre e Lidianópolis.

Quatro pessoas morreram, incluindo três membros de uma mesma família. A colisão ocorreu por volta das 13 horas e envolveu dois veículos.

Segundo informações dos Bombeiros, a colisão ocorreu em uma descida próxima à cidade de Lidianópolis, em meio a uma forte chuva. Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Gol de cor branca, com placas de Lidianópolis, e um Chevrolet Vectra azul de modelo antigo, originário de Jardim Alegre.

Tragicamente, as três vítimas que estavam no Gol, sendo o pai, mãe e filho, faleceram instantaneamente no local. O condutor do Vectra também perdeu a vida no acidente.

Equipes do Samu, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e Criminalística foram acionadas para atender à ocorrência, assim como o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, para realizar os procedimentos necessários.