Paraná em Ação está oferecendo serviços gratuitos até sexta-feira, no Xanduzão

Moradores de Mandaguari têm entre quarta (6) e sexta (8) para retirar documentos pessoais, fazer exames médicos, receber orientações sobre saúde preventiva, regularizar situações judiciais e fazer o cadastro do microempresário individual, gratuitamente, no Ginásio de Esportes Xanduzão. O evento ocorre das 9h às 17h.

Os serviços são promovidos por meio da feira de serviços Paraná em Ação, do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), em parceria com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e com o apoio da Prefeitura de Mandaguari.

No evento serão disponibilizados cadastro de habitação, cadastro único, emissão de carteira do autista, entre outros. O registro de boletins de ocorrência, a emissão de atestados de antecedentes criminais e a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para aqueles que fizeram agendamento prévio também serão

disponibilizados pelo Paraná em Ação.

Integrantes da PCPR também estarão à disposição para oferecer orientações, distribuir materiais educativos, realizar atividades lúdicas para crianças e fazer apresentações de perícia papiloscópica.