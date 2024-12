Paraná já registra sete mortes por afogamento nas praias

O litoral do Paraná registrou neste final de semana, 17 afogamentos e 2.008 incidentes com água viva, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme dados dos Bombeiros, as praias paranaenses receberam 258.485 pessoas neste período.

Foram 544 incidentes com água viva no sábado (28) e 1.464 no domingo (29).

Em Guaratuba um adolescente segue desaparecido desde ontem (29).

Desde o início da Operação Verão foram confirmadas sete mortes por afogamentos. No sábado, três jovens morreram afogados. Dois adolescentes, de 15 anos, em Guaratuba, e um outro rapaz, de 21 anos, em Matinhos.

Foram nove casos em Guaratuba, cinco em Matinhos e três em Pontal do Paraná. 10 dos casos aconteceram no sábado (28) e outros sete neste domingo (29).