Passageira fica ferida em capotamento na PR-986 em Rolândia

Na madrugada desta segunda-feira, dia 15 de abril, um acidente grave na rodovia PR-986, em Rolândia, no norte do Paraná, deixou uma passageira ferida. O veículo envolvido, um caminhão Mercedes Benz, capotou por volta das 5 horas.

A mulher, de 33 anos, estava no caminhão quando o acidente aconteceu. Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender à ocorrência.

O caminhão, com placas de Guairaçá (PR), capotou próximo ao quilômetro 3 da rodovia. Segundo as autoridades, o veículo seguia no sentido de Cambé para Arapongas quando ocorreu o capotamento.

Vale ressaltar que o motorista não estava embriagado, e o acidente ocorreu em um momento de chuva. A passageira foi encaminhada ao Hospital São Rafael, em Rolândia. As causas desse capotamento serão investigadas pela polícia.