Passageiros de ônibus são agredidos durante assalto na PR-317

Passageiros de um ônibus foram agredidos durante um assalto registrado na madrugada de sábado (7), em trecho da PR-317, em Floresta, município da região de Maringá. No coletivo estavam 43 passageiros que viajavam de Carazinho, no Rio Grande do Sul, para São Félix do Xingu, no Pará.

O veículo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foi parado por quatro homens armados por volta das 4 horas, pouco depois da ponte do Rio Ivaí. Para obrigar o motorista a parar, os assaltantes atiraram contra o ônibus, atingindo o pneu e a lataria do veículo.

