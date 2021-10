Pedestre fica prensado entre veículos após acidente

Nesta terça-feira (5) um pedestre, de 68 anos, precisou ser intubado, após ser atropelado por um veículo, na cidade de Apucarana.

O acidente aconteceu na Rua Clóvis da Fonseca esquina com a Nagib Daher e envolveu um Fiat Pálio e um VW Gol.

Com a batida, o Gol, dirigido por uma mulher, rodou na via e acertou o pedestre, que estava aguardando para atravessar. Ele chegou a ser prensado contra outro carro, estacionado e foi socorrido com suspeita de múltiplas fraturas.

O homem foi levado parar o Hospital, em estado grave.

