O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (23), na BR 376, próximo ao trevo de Cambira e deixou duas pessoas feridas.

Equipes de uma ambulância do SAMU e outra do município de Cambira atenderam as vítimas.

O condutor da moto, que estava com uma mulher na garupa, passou sobre uma pedra, causando a queda.

Os dois foram encaminhados ao Hospital da Providência em Apucarana.