Chegou a Ubiratã a escavadeira hidráulica de 21 toneladas que o Deputado Tiago Amaral conseguiu via emenda parlamentar no ano passado, pela SEDU. O maquinário teve recurso de R$ 513 mil do Governo do Estado e mais R$ 27 mil de contrapartida do município.

O equipamento, que foi pedido pelo Baco Haroldo Fernandes Duarte em 2020, chega para auxiliar nas obras do município.

Deputado Tiago Amaral trabalhando pelo Paraná.