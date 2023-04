Perseguição policial acaba em grave acidente com 5 feridos

Na noite desta quarta-feira (26), uma perseguição policial entre a Polícia Federal de Londrina e um veículo suspeito de transportar cigarros contrabandeados resultou em um grave acidente em Astorga, norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o suspeito conduzia um veículo Honda HRV e desobedeceu à ordem de abordagem no entroncamento da PR-454 com a PR 218, em Astorga, empreendendo fuga em alta velocidade.

O acompanhamento policial continuou pela estrada de acesso ao distrito de Santa Zélia, quando o suspeito perdeu o controle da direção e colidiu violentamente com um veículo Gol que seguia em sentido contrário. O acidente deixou todos os ocupantes do Gol gravemente feridos, além do próprio motorista, que era o suspeito em fuga.

Equipes da Defesa Civil de Astorga, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais da região. O acidente causou grande destruição nos dois veículos envolvidos na colisão.