Pessoa faz cartão de reconhecimento de firma em nome de outra

A ocorrência de Falsidade Ideológica foi atendida pela Polícia Militar de Cambira na tarde desta terça-feira (15).

Conforme a PM, compareceu no destacamento policial, o Tabelião do Cartório Serviço Distrital do Município de Cambira relatando e que na data de 11 de fevereiro do corrente ano compareceu no cartório uma pessoa se passando por outra, onde fez um cartão de assinatura e que só deu por conta deste fato por que na data de hoje (14) a verdadeira pessoa compareceu no cartório e informou que foram feitos procedimentos em seu nome junto ao banco, utilizando um reconhecimento de firma feito no cartório.

Diante dos fatos foi lavrado o referido boletim.