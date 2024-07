Pipas x rede elétrica: Copel divulga cuidados para garantir a segurança

(AEN) Durante as férias escolares, crianças e jovens aproveitam o tempo livre para brincar nas ruas, e um dos passatempos populares é empinar pipas. Mas para que a brincadeira ocorra de forma segura, a Copel alerta que é preciso tomar alguns cuidados.

O local ideal para soltar pipas é em campo aberto, evitando o ambiente com trânsito de veículos e a altura de lajes, por exemplo. Além disso, encontrar um bom gramado, praça ou praia para brincar ajuda a evitar a proximidade da fiação elétrica.

Todos os anos, a Copel visita as escolas para levar esta e outras informações aos estudantes de ensino fundamental. Em 2023, 77 mil alunos receberam as orientações do programa, intitulado Iluminando Gerações, não só em palestras, mas também em feiras e com a peça teatral educativa “Histórias Eletrizantes”.

De acordo com o gerente da área de segurança do trabalho da Copel, Fábio Luiz Pinheiro Maciel, as pipas representam um risco maior ao entrar em contato com a fiação elétrica quando há uso de materiais metálicos ou cerol e, ainda, quando se tenta puxar o brinquedo após enroscar na rede da rua. “O metal e o cerol são materiais condutores de energia elétrica, então eles potencializam o risco de choque”, alerta.

De acordo com Maciel, o cerol é tão cortante que pode chegar a danificar a fiação, com o risco de causar rompimento dos fios. “Pode causar falta de luz, mas também chegar a um acidente grave”, explica.

Nesta quarta-feira (17), um desligamento programado afetou 88 domicílios na Zona Norte de Londrina, para a substituição de cabos que estavam sob risco de rompimento por causa do desgaste provocado pelo contato de cerol com a fiação. O cerol é, ainda, um risco para motociclistas e ciclistas.

Os cuidados são importantes para garantir a segurança, e o apoio de todos na orientação das crianças é fundamental para evitar acidentes. No Paraná, o último caso registrado pela Copel ocorreu em julho de 2022, quando uma criança de 10 anos sofreu choque elétrico com ferimentos leves em Ponta Grossa, após o brinquedo enroscar na fiação de média tensão.