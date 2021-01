PM apreende 13 pés de maconha em Maringá

Na quinta-feira (21/01), por volta das 10h30, no bairro Vila Cristino em Maringá, após situação de denúncia de plantio de maconha, no endereço supracitado, os policiais deslocaram ao local e após contato com o denunciante, também morador da residência, este franqueou a entrada dos policiais e indicou o local da plantação.

Durante buscas, foram localizados 13 (treze) vasos contendo pés de maconha. Ainda, durante buscas na residência, foi encontrado 3 (três) potes de substância em pasta base análoga à maconha, totalizando 500g (quinhentos gramas) e um tablete de 230g (duzentos e trinta gramas) da mesma substância, 4 (quatro) unidades de LSD.

Diante dos fatos, foram encaminhados para medidas cabíveis.

Comunicação Social 4º BPM