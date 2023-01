PM encontra caça-níqueis e drogas durante operação em Arapongas

Um homem foi preso por tráfico de drogas e um comerciante foi encaminhado pela polícia por contravenção na noite desta quinta-feira, 19, no Conjunto Bussadori, em Arapongas. No endereço, onde funciona um bar, a Polícia Militar (PM) encontrou máquinas caça-níqueis e, em um veículo estacionado em frente ao local, a PM encontrou cocaína.

Os flagrantes aconteceram durante a operação denominada “reforço operacional”. Equipes efetuaram abordagem a um bar, sendo todos os frequentadores abordados e revistados, porém nada de ilícito localizado com eles. Porém, no estabelecimento, foram localizadas 5 máquinas caça-níqueis, em pleno funcionamento. O dono do estabelecimento foi identificado para ser responsabilizado pela contravenção.

