Por volta das 00h50min desta segunda-feira (9), a Polícia Militar, através do 4º Batalhão após atender a duas ocorrências de furto de hidrômetro no Jardim Alvorada em Maringá, intensificou o policiamento na área logrando êxito em localizar o suspeito, um homem de 30 anos e recuperar oito hidrômetros furtados. O autor foi encaminhado para as providências cabíveis.