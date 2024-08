PMPR apreende 4,1 toneladas de maconha em Toledo e Umuarama

(AEN) A Polícia Militar do Paraná apreendeu 4,1 toneladas de maconha em duas operações nesta semana. Uma delas ocorreu em Toledo, no Oeste, e a outra em Umuarana, no Noroeste.

A maior quantidade foi apreendida por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), que localizaram 2,4 toneladas em patrulhamento pela PR-580, entre a cidade de Umuarama e o distrito de Serra dos Dourados.

Durante a patrulha, os policiais visualizaram um caminhão com placa de origem paraguaia trafegando em velocidade incompatível com a via e forçando ultrapassagem em faixa contínua. A equipe deu ordem de abordagem que foi ignorada pelo motorista, que fugiu por aproximadamente 10 quilômetros, até que acatou a ordem e parou.

“Após a abordagem, verificou-se que o caminhão estava vazio e havia bastante cal e graxa esparramados sobre a carroceria, o que indicava uma tentativa de esconder e induzir o faro dos cães. Esse caminhão foi conduzido para a sede da companhia e, utilizando o cão de faro do canil, foi indicado a existência de droga em um fundo falso”, explicou o comandante do BPFron, major Divonsir de Oliveira Santos.

Foi dada voz de prisão ao motorista de 34 anos de nacionalidade paraguaia. A carreta e a droga foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.

TOLEDO – Em Toledo, policiais militares do BPFron, em ação integrada com policiais militares do 19°BPM e alunos do Curso de Especialização em Policiamento de Fronteiras (CPFRON), apreenderam de 1,7 tonelada de substância semelhante à maconha.

Os policiais receberam informações de que em uma residência estaria ocorrendo tráfico de drogas. As equipes fizeram diligências e, ao se aproximarem do local, um indivíduo tentou fugir a pé, sendo detido em seguida pelos policiais. Na residência localizaram a droga.

O homem de 23 anos foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.