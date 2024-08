A Polícia Civil de Jandaia do Sul apreendeu na tarde desta terça-feira (13) a arma de fogo utilizada em homicídio no município de Marumbi na noite de domingo (11).Silvio Moreira, 42 anos, foi assassinado com um tiro no olho na zona rural do município.

O revólver calibre 32 foi localizado na residência do suspeito, que já havia sido preso pela Polícia Militar. Também foram localizadas cinco munições intactas.