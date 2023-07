Polícia Civil apreende drogas, armas e explosivos na região

Nesta sexta-feira (21), um homem de 26 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Marumbi. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de explosivos, drogas e armas em uma residência da cidade. A polícia suspeita que essa descoberta possa indicar a existência de uma ramificação de uma organização criminosa especializada em assaltos a bancos na região.

Inicialmente, a operação tinha como foco o combate ao tráfico de drogas em Marumbi. No entanto, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram explosivos e armas na residência, o que levou a uma ampliação da investigação. A investigação foi coordenada pela Delegacia de Jandaia do Sul, contando com o apoio do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana e Polícia Civil de Mandaguari.

Além dos explosivos e armas de fogo, também foi apreendida uma quantidade significativa de drogas, como cocaína, maconha e crack na residência. Além disso, foram encontrados materiais utilizados para a produção e beneficiamento de drogas.