Polícia Militar apreende carro com porta malas cheio de drogas em Bom Sucesso

Na madrugada deste dia 30 de outubro a bruxa estava solta para o lado dos bandidos que estavam transportando drogas em um veículo Jetta de Cor preta com placas de Sorocaba, São Paulo. O veículo perdeu o controle, saiu da pista e bateu próximo a um posto de gasolina abandonado já no perímetro urbano da cidade de Bom Sucesso.

Segundo o Tenente Tiago, as equipes da polícia militar receberam a denúncia e de pronto deslocaram ao local, onde segundo informações os criminosos estariam fazendo o transbordo da droga do carro acidentado para outro veículo.

Ao chegar ao local a Polícia Militar encontrou somente o veículo Jetta acidentado com o porta malas lotado de droga. Vários tabletes de substância análoga à maconha.

Foram encontrados 444 tabletes de substância análoga a maconha que pesados somaram 416 kg.