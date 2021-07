No dia 23 a equipe de Floresta, juntamente com a equipe da ROTAM Mandaguari, que estava na escala extrajornada voluntária, lograram êxito em prender um dos principais traficantes da cidade de Floresta. O mesmo empreendeu fuga da equipe com uma motocicleta e no trajeto dispensou uma mochila que continha uma grande quantidade de cocaína, crack e dinheiro.

As substâncias, o dinheiro e o indivíduo foram encaminhados a Delegacia de Maringá.