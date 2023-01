Polícia Militar apreende quase uma tonelada de maconha em Apucarana

Uma grande apreensão de drogas foi feita pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (20), em Apucarana.

912 Kg de maconha foram localizados pelos policiais e duas pessoas foram presas.

A droga estava escondida em uma residência na zona norte da cidade.

Conforme nota da PM, o resultado se deu após ações de inteligência realizada pela Agência Local de Inteligência do 10º BPM (ALI), que identificaram uma residência no Residencial Araucária que seria utilizada para armazenar entorpecentes.

Diante disso, com o apoio do Ministério Público de Apucarana, foi expedido um mandado de busca e apreensão para o local, sendo cumprido com o apoio da Equipe ROTAM. No local, foram encontrados em um cômodo da residência 912kg da substância análoga à maconha. Dois homens foram presos e encaminhados juntamente com a droga apreendida até a Delegacia de Polícia de Apucarana.

Cabe ressaltar que esta foi a maior apreensão de maconha da história do 10º Batalhão de Polícia Militar, e tal resultado deve-se ao empenho dos valorosos policiais militares que trabalham diuturnamente para garantir a segurança e a ordem pública. O auxílio da população também é de grande valia, e pode ser realizado através de denúncias, pelo Disque-Denúncia 181 ou através do WhatsApp para denúncias da Polícia Militar (43)99608-9469. Sua denúncia é anônima.