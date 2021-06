Polícia Militar e Denarc deflagram Operação “Investida” em Maringá

Na manhã desta quarta-feira (16/06), o 4° Batalhão de Polícia Militar e o DENARC de Maringá-PR deflagraram a “Operação Investida”, com objetivo principal de combate aos crimes relacionados ao tráfico de drogas em Maringá-PR.

A “Operação Investida” é decorrente de trabalho de Inteligência conduzido pela Agência Local de Inteligência do 4º BPM e de investigação com Inquérito Policial pelo DENARC, núcleo Maringá-PR.

O nome da Operação, “Investida”, faz referência à cidadãos que relataram terem sofrido investidas (questionamentos e represálias) de pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, após estes suspeitarem que estavam sendo denunciados por aqueles. Desta forma, para fazer frente ao cenário encontrado, houve a união de esforços entre as Instituições Polícia Militar e Polícia Civil, sendo que tal trabalho conjunto continuará de forma sistêmica, com objetivo de garantir segurança e melhorar a qualidade de vida da população de Maringá-PR.

Na ação de hoje foram empregados cerca de 70 policiais militares e civis, os quais cumpriram doze (12) mandados de busca e apreensão em Maringá-PR, nos bairros Odwaldo Bueno, Santa Felicidade e Honorato Vechi.

Resultados:

✅ 12 mandados de busca e apreensão cumpridos

✅ 1 Óbito em confronto com a polícia

✅ 2 presos

✅ 1 revólver cal .32

A operação contou com a participação de equipes ROCAM, ROTAM, CHOQUE Canil, Denarc, Núcleo de Operação com Cães do Denarc, além de uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Civil.