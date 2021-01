Polícia Militar impede roubo antes de acontecer em Califórnia

Segundo o Tenente Thiago, foram presos três homens de 19, 20 e 21 anos e apreendidos dos menores de 16 e 17 anos, além de armas, munições e objetos comumente usados em assaltos.

Conforme denúncias, que nas proximidades do Centro de Distribuição Municipal de Alimentos, indivíduos estariam se preparando para efetuarem um roubo a veículo Corolla, não sendo informado pelo denunciante o local exato.

Diante das informações recebidas, a equipe passou a efetuar patrulhamento e diligenciar possíveis residências as quais os moradores possuem veículo Corolla nas proximidades do local repassado, sendo que na Rua Pouso Alegre, foi visualizado um veículo Ford Fiesta de cor prata com placas de Marilândia do Sul, que ao iniciar uma aproximação para efetuar abordagem ao referido veículo com o uso de sinais luminosos e sirene o condutor efetuou manobra brusca e iniciou fuga sentido a Rua Santa Cruz de Monte Castelo, continuando pela Rua Campinas sentido a Avenida Jose Cunha Neto, quando próximo da quadra municipal, foi possível visualizar que alguém do banco traseiro do lado do passageiro jogou algum objeto pela janela e mesmo com o uso de sirene e giroflex continuavam em fuga sentido a saída para a estrada da varginha.

Na sequência, novamente jogaram outro objeto pela janela, sendo acompanhado o veículo até a Rua Adolfo J.Morais, quando o motorista parou o veículo e foi dado voz de abordagem.

Desembarcaram cinco masculinos do veículo. Dois dos indivíduos em questão são bastante conhecidos no meio policial. Sendo determinado que os abordados deitassem ao solo onde foi aguardado pela equipe a chegada do apoio das demais equipes para realizar a busca pessoal nos indivíduos por medidas de segurança.

Foi localizado com um deles, no bolso direito dianteiro (04) quatro Munições de cal. 38,marca CBC e com outro no bolso traseiro esquerdo de sua calça jeans, quatro abraçadeiras plásticas comumente utilizadas para imobilizar vítimas.

Com a chegada das equipes do CPU foi iniciado diligências nas proximidades da quadra municipal, na Avenida Jose Cunha Neto frente ao numeral 845 foi localizado um revólver calibre 22, marca ROSSI sem o cabo e com 03 munições no tambor, um pouco mais a frente próximo do numeral 228 da mesma avenida foi localizado um revólver calibre 38 marca CUSTER, o qual estava danificado possivelmente pela queda e sem o tambor.

Indagado a eles onde eles iriam efetuar o roubo, este confirmou que seria na casa da pessoa conhecida da cidade. Segundo ele o veículo seria entregue na Cidade de Apucarana, em uma distribuidora de bebidas e posterior seria levado para Cidade de Londrina.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos maiores envolvidos e voz de apreensão aos menores, sendo conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul para as providencias cabíveis. O veículo Ford Fiesta utilizado pelos abordados foi apreendido devido ao seu condutor não possuir Carteira Nacional de Habilitação e apresentar pendências administrativas.

Resultados:

❎ 01 revolver calibre 38 marca CUSTER apreendido

❎ 01 revolver calibre 22 marca Rossi apreendido

❎ 04 munições calibre 38 marca CBC apreendidas

❎ 03 munições calibre 22 marca CBC apreendidas

❎ 01 veiculo apreendido

❎ 01 touca ninja preta apreendida

❎ 03 luvas de lã de cor preta apreendidas

❎ 04 abraçadeiras plásticas de cor preta apreendidas

❎ 01 cordão de cor branca apreendido