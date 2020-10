Polícia Militar prende seis com mais de 102 Kg de maconha em Maringá

A ação se deu da rodoviária. Dois dos detidos teriam oferecido dinheiro aos policiais

A Policia Militar através da equipe Choque operações com cães, recebeu informações do setor de inteligência, onde relatava que um grupo oriundo da cidade de Loanda estaria realizando o transporte de drogas daquela cidade até Maringá e depois de Maringá para as cidades de Londrina e Campinas (SP).

Diante de tal informação, as equipes se posicionaram ao redor da rodoviária de Maringá onde foi possível observar chegando na Avenida Centenário, dois veículos, sendo um Honda Civic e uma Ecoesport, onde foi notado também que chegavam pessoas nos condutores dos veículos e estes retiravam do interior do veículos mochilas e davam à estas pessoas mochilas e bolsas que aparentavam estarem pesadas. Logo em seguida, as pessoas com as mochilas deslocavam em direção ao interior da rodoviária, sendo então que ao ser notado que os indivíduos iriam sair com os veículos, foi realizado a abordagem ao condutores, sendo o condutor do Honda Civic que ao ser abordado ofereceu aos policiais a quantia de R$ 2.320 que estaria em seu bolso, também abordado o condutor do veículo Ecoesport que teria em sua carteira a quantia de R$ 600,00, simultaneamente foram abordados com apoio de outras equipes Choque e CPU o ônibus Garcia 8424 linha Maringá – Campinas das 21 horas, os demais autores do crime de tráfico, que ganhariam em torno de R$ 1.500 por cada viagem que faria e que nesta viagem especifica estaria carregando duas bolsas com mais de 102 kg de entorpecentes ( maconha).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a todos envolvidos, bem como lido seus direitos constitucionais e encaminhados para 9° SDP de Maringá.