POLÍCIA MILITAR RECUPERA VEÍCULOS E PRENDE ENVOLVIDOS

Neste sábado (03), por volta das 14h, no bairro Jardim Colina Verde, em Maringá, a Polícia Militar, através do setor de Inteligência e da equipe do CPU, obteve êxito em abordar um cidadão masculino (25), que tinha em seu desfavor mandado judicial de prisão por furto qualificado.

Dando continuidade a ocorrência, ainda foram encontradas na residência do mesmo, 21 chaves de veículos para serem codificadas, bem como um módulo de codificação.

Ainda em diligência, houve deslocamento a cidade de São Jorge do Ivaí, onde foram encontrados em um barracão, 3 (três) caminhonetes Toyota Hilux, todas produtos de furto de Maringá na data de 2 de fevereiro de 2024, além de um bloqueador de sinal. Além dos materiais apreendidos, houve a prisão de um indivíduo (42) que se identificou como o proprietário do barracão que guardava os veículos.

Diante dos fatos, todos materiais, objetos, veículos e detidos, foram conduzidos para providências cabíveis.

Esta é uma prisão importante realizada pela Polícia Militar, através do 4º BPM, tendo em vista que há informações da Polícia Civil de que o indivíduo procurado pela justiça, e preso nesta ocorrência, teria ligação com uma organização criminosa voltada ao furto de caminhonetes na região.

Fonte 4º BPM