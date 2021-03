Polícia prende suspeitos da morte de homem que foi encontrado na PR-444

(TnOnline) A Polícia Civil de Apucarana e a Guarda Municipal de Arapongas realizaram uma operação na manhã desta quarta-feira (3), e cumpriram três mandados de busca e apreensão. Três homens de 28 anos, 40 e 20, foram presos pelo envolvimento em um homicídio ocorrido no mês de janeiro.

No dia 23 de janeiro Silvano Coutinho da Mota, de 36 anos, foi encontrado morto às margens da PR-444, em Apucarana, apresentando 10 facadas pelo corpo, duas no pescoço, quatro nas costas, uma na cabeça, uma no rosto e duas nos braços.

Durante as investigações, a Polícia Civil recebeu informações de que o crime teria acontecido dentro de uma residência na cidade de Arapongas e, logo em seguida, o corpo foi colocado dentro de um Pálio e levado para a Apucarana.

A polícia contou com o apoio do Instituto de Criminalística, que realizou exames, identificado resquícios de sangue em uma casa. Na mesma residência, foram localizados o veículo e uma quantidade de maconha.

Segundo a Polícia Civil de Apucarana, a motivação do crime seria por que vítima teria furtado drogas de um traficante da região.

As investigações continuam por parte da Polícia Civil de Apucarana e Arapongas. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a cadeia pública de Arapongas e devem responder pelo crime de homicídio. O homem de 28 anos já foi detido pelo crime de tráfico de drogas.

https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/policia-prende-suspeitos-da-morte-de-homem-que-foi-encontrado-na-pr-444-520888