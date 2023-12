Polícia Rodoviária Federal apreende 15kg de pasta base de Cocaína em Mauá da Serra

No dia 16/12/2023 a Polícia Rodoviária Federal, durante patrulhamento pela rodovia BR-376, no município de Mauá da Serra, por volta das 12h, avistou um veículo Nissan/March realizando manobra de ultrapassagem em local proibido pela sinalização, fato que chamou a atenção dos policiais que decidiram abordá-lo.

Durante a abordagem a condutora de 23 anos, moradora da cidade de Londrina, informou que voltava da cidade de Foz do Iguaçu onde comprou alguns artigos permitidos e dentro da quota de importação, porém do interior do veículo exalava um forte odor característico de substâncias ilícitas. A equipe PRF realizou uma revista minuciosa no carro e encontrou um fundo falso adredemente preparado, dentro deste estavam acondicionados 15,75 quilos de pasta base de cocaína. A mulher não revelou onde entregaria a droga e assumiu a propriedade. Veículo, droga e a presa foram conduzidas para a Delegacia da Polícia Civil.