Policiais civis prendem homem em Mandaguari

Nesta quarta-feira (20) Policiais Civis de Mandaguari, Apucarana e Jandaia do Sul, com apoio do Núcleo de Operações com Cães de Londrina, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela vara criminal de Jandaia do Sul, na Rua Luiz Trintinalha, em Mandaguari, local este com extensas denúncias de tráfico de drogas e receptação de produtos furtados, sendo apreendido no local vários objetos furtados como fios de cobre, balanças e vários suplementos alimentares lacrados.

Foi dada sendo voz de prisão a A.L.V, sendo conduzido a delegacia de Mandaguari para providências.