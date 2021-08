Policiais da Rotam de Mandaguari recebem homenagem

Na tarde desta sexta-feira (20/08), às 14h, no gabinete da Prefeita Ivoneia, foi realizada uma solenidade para homenagear os Policiais Militares da equipe ROTAM da cidade de Mandaguari.

Estiveram presentes no evento o Tenente-Coronel Márcio Antônio dos Santos, Comandante do 4º Batalhão, o Promotor de Justiça Erick Leonel Barbosa da Silva, o Presidente da Câmara dos Vereadores Alecio, o Presidente do Conseg Itamar Sulopack e demais autoridades.

A equipe ROTAM é composta pelos policiais militares: 3°Sgt Andrade, Sd. Caixeta e Sd Barbiero. A Homenagem de referência elogiosa foi prestada em decorrência do grande desempenho que a equipe vem realizando pelo município de Mandaguari e região, com o combate repressivo e preventivo diante a criminalidade.

A equipe Rotam, em apenas 4 meses de atuação, realizou 88 prisões, entre diferentes tipos de crimes, tais como prisões por tráfico de drogas, roubos, furtos, posse de arma de fogo e demais ocorrências.

“Para mim é uma honra ter policiais tão dedicados sobre meu Comando, meu papel é dar cada vez mais condições para eles desenvolver seu trabalho”. Ten. Caio, comandante do Pelotão de Mandaguari.

“Estamos aqui para servir e proteger a população”. Palavras do comandante da ROTAM 3°SGT Andrade.

Fonte Polícia Militar