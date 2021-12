Policiais militares de Mandaguari socorrem motorista que sofreu mal súbito

POR volta das 11h da manhã de sábado (11), os Policiais Militares de Mandaguari

Carnelossi e Célio socorreram um senhor que teve um mal súbito na condução do seu veiculo.

Os Pm’s foram ágeis na ação e rapidamente, efetuaram o primeiro atendimento e na sequência deslocaram até ao Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari com a vítima, onde a equipe Médica deu prosseguimento no atendimento.

A comunidade que viu a ação aplaudiu e elogiou a equipe policial pelo empenho e presteza na ocorrência.