Policial morre após confronto com criminosos em Cianorte. Dois bandidos também morreram

O policial Cabo Reinaldo Garozi, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital no início da madrugada desta segunda-feira (18). Ele foi atingido por um tiro, próximo à região do tórax, durante confronto com criminosos em Cianorte na noite de domingo (17). No confronto, dois bandidos foram mortos.

O confronto ocorreu na PR-353, quando os policiais militares da equipe ROTAM da 5ª [IM1] Companhia Independente da PM (Cianorte)suspeitaram de cinco indivíduos que estavam em um GM Astra prata.

A equipe deu ordem de parada ao motorista, que desobedeceu à determinação policial e empreendeu fuga.

Durante o acompanhamento tático, ocupantes do carro atiraram contra os militares que revidaram.

Dois criminosos morreram durante o tiroteio, um foi preso e dois conseguiram fugir. Segundo a PM, os envolvidos já são conhecidos no meio policial. O bando contava com várias passagens e eram investigados pela PCPR.

A PMPR apreendeu um revólver e uma pistola. Policiais Militares da região seguem em buscas dos outros dois indivíduos que fugiram em meio a uma mata. Existe a suspeita que um deles esteja ferido.

Com informações Corujão Notícias via Ivan Maldonado