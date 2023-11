Ponte do Rio Ivaí é bloqueada na PR-323, entre Doutor Camargo e Jussara

(AEN) O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) informa que a PR-323 está com bloqueio total na ponte sobre o Rio Ivaí, devido à cheia do rio. A estrutura fica no km 183, entre os municípios de Doutor Camargo e Jussara, na região Noroeste.

As águas alcançaram as vigas da ponte durante a madrugada, e nestas condições as árvores arrastadas pelo rio já começam a atingir a parte inferior do tabuleiro, podendo comprometer sua estabilidade. A ponte tem 327 metros de comprimento e 14 metros de largura.

O DER/PR disponibilizou sinalização de emergência no local e monitora as condições da ponte e do rio, prevendo liberação do tráfego assim que as águas baixarem.

Confira a situação dos bloqueios nas rodovias estaduais neste mapa.