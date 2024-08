Ponte sobre o Rio Ivaí entre São Pedro e São João será interditada para obras a partir de segunda-feira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai interditar a ponte sobre o Rio Ivaí na PR-457, entre São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, a partir desta segunda-feira (26) seguindo até 10 de outubro.

O bloqueio total do tráfego de veículos é necessário para realizar o desmonte das cabeceiras da ponte, seguido pela execução de novos dispositivos de contenção, recomposição de aterro e implantação de novas lajes de transferência no encontro entre a ponte e as cabeceiras

Durante esta interdição as rotas alternativas recomendadas são pela PR-317, passando por Floresta e Engenheiro Beltrão, ou pela PRC-466, passando por Borrazópolis e Lidianópolis.

A medida é essencial devido ao rompimento parcial das contenções atuais das cabeceiras, sendo necessária a substituição, com celeridade, para evitar o agravamento da situação com as chuvas de final ano. O DER/PR descartou a realização de reforço das contenções danificadas devido ao risco de escorregamento das cabeceiras durante estes serviços.

Prefeituras disponibilizam transporte para trabalhadores:

Para garantir que os trabalhadores que residem em uma cidade e trabalham na outra possam continuar seus deslocamentos, as prefeituras de ambos os municípios organizaram um sistema especial de transporte.

Os ônibus estarão disponíveis para levar os trabalhadores até a ponte, onde será necessário atravessar a pé para continuar a viagem em outro ônibus, que estará aguardando do outro lado. Esse esquema funcionará em três horários durante o dia:6h30, 12h40 e 17h45.

Pontos de ônibus em São Pedro do Ivaí:

Praça Padre José Rossi (Praça da Igreja Matriz)

Escola Estadual Carlos Silva

Conjunto Residencial Verginio Seco (Popular)

Pontos de ônibus em São João do Ivaí:

Praça Duque de Caxias

Praça da Igreja

Pátio da Coamo

– Com Informações AEN e Canal HP por Ivan Maldonado