Posto Rodoviário Estadual de São João do Ivaí recebe visitantes

Quinta-feira (7), o representantes do Posto da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí, receberam visitas para um almoço.

Presentes neste evento, 1° Tenente Heitor comandante do 1°Pelotão;

1° Sgt Carlos Alberto Comandante do Prv de Floresta;

Cb Nonato Prv Cruzeiro do Oeste;

3°Sgt Pinheiro da P1 do 4° BPM Maringá;

Do 3° Pelotão PM de Mandaguari;

Sd Velasco, Sd Carnelossi e Sd Celio.

Deputado Estadual, Do Carmo que é Vice Lider da Assembleia Legislativa do Paraná;

Conrado Ferri, diretor do Hospital Metropolitano da cidade de Sarandi;

O empresário Marcos Roberto

Raimundinho, Prefeito de Bom Sucesso;

Valdir Magri, vice prefeito de São Pedro do Ivai,

Danilo Parpinelli, vice-prefeito de São João do Ivai,

Agricultores da região: Jose Ênio Parelego, André Ricardo Fonseca Antoniassi e o Pecuarista de São João do Ivaí Marcelo Pereira da Silva.

Também fizeram presente alguns amigos da região, presentes autoridades que enalteceram a Policia Rodoviária Estadual do Prv de São João do Ivai em especial o Sr. SubTen Ribeiro Comandante do Prv e informaram estarem sempre disposição do PRv e da 4° Cia Bprv.

Também fizeram presentes os Policiais em serviço

Comandante do Prv: Sub Ten. Ribeiro.

Equipe de Serviço;

Cabo Rivelino e Cabo Gilson, e colaboradora Luíza Fernandes.

Colaborou Débora Morão; Fotos Cabo Rivelino.