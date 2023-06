Pré candidatura de Do Carmo à prefeitura de Maringá ganha força

Nos últimos dias, a pré-candidatura do deputado estadual Do Carmo (União) para a Prefeitura de Maringá ganha força, principalmente com a aproximação e o apoio do PL, do deputado Delegado Jacovós.

Do Carmo está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa e nas eleições de 2022, ele foi o deputado estadual eleito mais votado na Cidade Canção, com quase 16 mil votos.

Além disso, a pré candidatura de Do Carmo conta com o apoio irrestrito do senador Sergio Moro, do deputado federal Felipe Franchischini, entre tantas autoridades políticas do Estado.

Por Fernando Damas.