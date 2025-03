Prédio de 15 andares é evacuado após dano estrutural em Maringá

Moradores de um edifício residencial de Maringá tiveram que deixar seus apartamentos às pressas na manhã desta segunda-feira, 3, após sentirem um tremor no prédio. A princípio, o abalo teria sido causado pelo comprometimento de um dos pilares de sustentação do edifício, que fica na esquina das Avenidas Getúlio Vargas e XV de Novembro. No térreo, está sendo realizada uma reforma em um estabelecimento comercial que poderia ter ocasionado o dano.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, contou à equipe da CBN Maringá que sentiu a cadeira onde estava sentada chacoalhar e que, inicialmente, pensou que pudesse ser uma batida de carro que tivesse atingido o prédio. “Deu um estouro e aí já pediram para evacuar o prédio. Idoso, criança, cachorro… saímos todos imediatamente”, diz.

Os moradores permaneceram nos arredores do prédio até que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil chegassem ao local para fazer uma avaliação dos riscos. Até o momento, não se sabe quando os proprietários poderão retornar aos apartamentos. O trecho que vai da Avenida XV de Novembro até a Rua Néo Alves Martins está interditado.

Leia mais no GMC Online » Prédio residencial é evacuado após tremor em Maringá