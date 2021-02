Prefeito proíbe entrada de ambulâncias de locais que não cumprirem decreto de lockdown

O prefeito menciona Mandaguari.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, fez um post neste domingo (28), dizendo que ambulâncias de cidades que não cumprirem o decreto estadual do Governo do Paraná, com medidas mais duras no combate ao coronavírus, não irão entrar em Maringá.

Confira o post do prefeito de Maringá:

Pessoal, cidades em que os prefeitos não estão respeitando o decreto do governo estadual, deixando tudo funcionar normalmente, não poderão buscar atendimento médico em Maringá para tratar pacientes com o vírus.

Já estamos organizando barreiras nas entradas da nossa cidade. Ambulâncias de Cianorte, São Carlos do Ivaí e Mandaguari não estão autorizadas a entrar. Esperamos que não seja necessário ampliar essa medida. Que toda região tenha consciência que o momento requer união na prevenção para vencermos juntos o mais rápido possível. Conto com todos!

TnOnline / O Diário