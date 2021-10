Prefeito Ulisses Maia e presidente da República inauguram pista ampliada do Aeroporto de Maringá

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, participará nesta sexta-feira, 1º, da solenidade de entrega das obras de melhorias e ampliação do Aeroporto Regional de Maringá, que passa a ter a segunda maior pista do Estado do Paraná e condições para receber aeronaves de maior porte, além de voos de cargas nacionais e internacionais.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, confirmaram presença no evento, além do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Autoridades políticas do Estado e que representam Maringá no Congresso Nacional participarão do evento, entre eles os deputados federais Ricardo Barros, Luiz Nishimori e Sargento Fahur.

INTERNACIONALIZAÇÃO – Graças a investimentos na ordem dos R$ 81,5 milhões, oriundos de recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura e contrapartida municipal, as obras no Aeroporto Regional de Maringá foram iniciadas em 2019, envolvendo ampliação e modernização de pista e do pátio, além de implementação dos modernos instrumentos de auxílio de navegação aérea (ALS e ILS). Depois da ampliação e modernização, o aeroporto maringaense fica pronto para receber aeronaves de maior porte e também um volume ainda maior de voos de carga, o que atende um dos anseios da Gestão Ulisses Maia, que é de internacionalizar a “marca” Maringá, estimulando negócios e parcerias com outros países e favorecer as importações e exportações da iniciativa privada local.

SERVIÇO

Quando: sexta-feira, 1º

Horário: 15h30

Onde: Aeroporto Regional de Maringá – Pátio Aviação Geral