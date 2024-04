Prefeitura de São Pedro do Ivaí é alvo de golpistas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São pedro do Ivaí às 10h07 desta quarta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, compareceu ao destacamento policial um funcionário da prefeitura municipal, que relatou a equipe que o setor financeiro da prefeitura recebeu uma cobrança na data de 21 de fevereiro, de alguns pneus que foram comprados, porém, na data de 21 de março receberam um e-mail que dizia para desconsiderar a nota do dia 21/02 e realizar o pagamento via boleto bancário no valor de R$ 7.500,80.

O responsável pelo setor financeiro realizou o pagamento e os funcionários da prefeitura só tiveram ciência do golpe no dia 16 de abril, pois a empresa titular entrou em contato para fazer a cobrança da dívida. Diante dos fatos, o boletim de ocorrência foi confeccionado.