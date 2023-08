Preso é encontrado morto no minipresidio de Apucarana

A investigação sobre a morte do rapaz de 24 anos, identificado como Fernando Correa da Silva, está em andamento para esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido na madrugada deste sábado (19).

Segundo relatos dos companheiros de cela, o jovem teria caído do beliche enquanto dormia na cama de cima, resultando em um ferimento fatal na cabeça. No entanto, as autoridades não descartam a hipótese de homicídio e estão realizando uma perícia minuciosa no corpo para determinar a verdadeira causa da morte.

Fernando Correa da Silva era natural de Ortigueira e estava preso por envolvimento com tráfico de drogas, além de responder pelos crimes de perseguição e ameaça.