Nesta quarta (15), por volta das 10h, policiais militares, com apoio de populares, localizaram e contiveram o autor do furto de uma ambulância do Hospital Municipal de Mandaguaçu.

O homem de 30 anos recebeu atendimento no hospital e ao sair, furtou a ambulância e utilizou o veículo para danificar e furtar um mercado local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao masculino, que foi encaminhado e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

