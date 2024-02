PRF apreende 137 Kg de maconha na PR-444

Condutor e passageira foram presos em flagrante

Na noite desta quarta-feira, (14), por volta das 20h30, na PR 444, Km 5, perímetro urbano de Arapongas/PR, a PRF abordou o veículo Chevrolet/Classic, cor cinza, com placas de Guarapuava/PR, conduzido por um homem de 36 anos, e como passageira, uma mulher de 45 anos.

Em fiscalização neste veículo, os PRFs constataram haver no bagageiro vários tabletes de maconha, que após pesados, totalizaram 137 kg.

Após questionados, o condutor informou que pegou o veículo carregado com a droga em Foz do Iguaçu, região oeste do Estado e pretendia levá-lo até a cidade de São Paulo, onde após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro.

Já a passageira informou desconhecer a presença da droga. Aos PRFs esse casal apresentou versões diferentes e contraditórias a respeito da viagem.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas. Em tese, eles responderão criminalmente por tráfico de drogas e associação para o tráfico.