PRF APREENDE 245,75 KG DE MACONHA E RECUPERA VEÍCULO ROUBADO NA BR 376

Na tarde desta quarta-feira (13), uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 376, no Contorno Norte, resultou na apreensão de 245,75 kg de maconha e na recuperação de um veículo Toyota Corolla prata, que havia sido roubado. O condutor do veículo, um homem de 34 anos, foi preso após uma tentativa de fuga que terminou em um acidente.

A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia da PRF de Maringá realizava ronda na BR376 quando notou um sedan prata em alta velocidade, realizando manobras arriscadas. O veículo não atendeu à ordem de parada, iniciando uma fuga que seguiu por quase 20 quilômetros, sendo acompanhado por 2 viaturas da PRF. A tentativa de fuga terminou somente em Sarandí, quando o condutor perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma empresa e em um VW/Gol estacionado na via marginal da rodovia. O condutor foi retirado do carro e algemado, reclamando de uma possível lesão na perna, sendo encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá pelo SAMU para atendimento médico, sob escolta da PRF.

Durante a inspeção do veículo, os agentes da PRF descobriram os 245,75 kg de maconha, além de dois conjuntos de placas veiculares e um aparelho bloqueador de sinal (Jammer). A identificação veicular revelou que se trata de um Corolla roubado em Londrina, no dia 1 de maio desse ano.

O preso (após atendimento médico), juntamente com o veículo recuperado, a droga apreendida, as placas adicionais e o aparelho bloqueador foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi/Pr.