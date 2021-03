PRF apreende 31 pistolas e dois fuzis que seriam entregues em Maringá

Por volta das 8h de terça-feira (9) policiais rodoviários federais abordaram um homem de 52 anos, que conduzia um Gol, na BR-277. Em vistoria, os policiais encontraram, escondidos dentro da lataria do carro, 31 pistolas 9 mm de fabricação croata, dois fuzis calibre 556, americanos e 62 carregadores de pistola.

O motorista disse aos PRFs que saiu de Sarandi (PR), onde reside, e levou o carro até Foz do Iguaçu (PR), até um hotel. No hotel, uma terceira pessoa carregou o carro com o arsenal adquirido no Paraguai, que seria entregue em Maringá. No início da viagem, ele foi abordado e detido.

Diante dos fatos, o homem, o carro e as armas de fogo foram encaminhadas para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro dos crimes de tráfico internacional de armas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Fonte: PRF