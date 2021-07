PRF apreende caminhão boiadeiro com 3 toneladas de maconha

Por volta das 12h30, policiais rodoviários federais abordaram um motorista de um caminhão boiadeiro na BR-369, em Cambé (PR). Durante a vistoria, o caminhoneiro, de 42 anos, demonstrou-se bastante nervoso, razão pela qual os policiais iniciaram uma vistoria mais elevada no veículo.

No compartimento de carga, sob uma grossa camada de palha de arroz, os policiais encontraram diversos 141 fardos de maconha, que após a pesagem, totalizaram 3.108 quilos.

O motorista admitiu estar carregando maconha, que saiu do Mato Grosso do Sul e seria entregue no Maranhão. Diante disso, ele foi detido e conduzido à Polícia Federal para o registro do crime de tráfico de drogas.

Com essa apreensão, a PRF gerou um prejuízo de cerca de R$ 6,4 milhões aos cofres das organizações criminosas.

Confira o vídeo aqui.

Agência PRF