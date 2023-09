PRF apreende caminhão carregado com cigarros paraguaios em Araruna

O veículo estava portando placas falsas

Na manhã desta terça-feira (12), no km 155 da BR 487, policiais rodoviários federais apreenderam um caminhão carregado com aproximadamente 350.000 maços de cigarros oriundos do Paraguai.

O caminhão seguia sentido a cidade de Tuneiras do Oeste quando a equipe PRF deu ordem de parada. O motorista parou no acostamento e pulou pela janela, fugindo em direção ao matagal próximo à rodovia.

Os policiais efetuaram buscas no local, porém não encontraram o condutor.

As placas originais estavam dentro da cabine do caminhão e não havia indicativo de furto ou roubo.

O veículo carregado com os cigarros contrabandeados foi entregue à Receita Federal de Maringá.