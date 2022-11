PRF apreende caminhão com 400 mil maços de cigarros na região

Um caminhão lotado de cigarros contrabandeados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (17), na BR-376, em Nova Esperança/PR.

Os policiais realizavam ações na rodovia quando deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu e seguiu pela rodovia realizando manobras perigosas pela contramão de direção e jogando os veículos que transitavam em sentido contrário para fora da pista.

Após alguns quilômetros, o condutor abandonou o caminhão no acostamento e fugiu pela mata. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi localizado.

No baú do caminhão havia cerca de 400 mil maços de cigarros contrabandeados. O caminhão transitava com placas falsas e na cabine foram localizados as placas originais e os documentos do veículo.

O caminhão com o contrabando foi encaminhado à Receita Federal de Maringá.

Fonte PRF