PRF apreende crack escondido no teto de um veículo em Campo Mourão

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante

Na tarde desta quarta-feira, 14, no km 365 da BR 369, defronte a Unidade Operacional, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), abordaram um veículo GM Corsa Wind com placas de Foz do Iguaçu, região oeste do Estado, que seguia sentido Cascavel a Campo Mourão, conduzido por uma mulher.

Após apresentar nervosismo incomum com a fiscalização, os agentes intensificaram as buscas e descobriram escondidos dentro da lataria no teto do veículo, invólucros de crack, que após pesados totalizaram 24,39 kg.

Questiona, a condutora afirmou ser residente em Cascavel, e disse desconhecer a existência da droga no veículo. Afirmou ainda que saiu de Foz do Iguaçu e seguiria até Maringá para visitar um parente.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

Ela responderá em tese, pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.